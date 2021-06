Bình Dương: Tạm giữ tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ tông văng 2 CSGT

Trước đó, chiều tối 16.6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương do thiếu tá Lưu Văn Vĩ chỉ huy, làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 13. Khi đến đoạn giao nhau với đường 22/12 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương), tổ tuần tra phát hiện ô tô hiệu Innova BS 60LD - 028.91 vi phạm giao thông