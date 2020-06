Bình Dương: Vây bắt nhóm côn đồ hẹn nhau 'huyết chiến' trong KCN Mỹ Phước 2

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 7.6, lực lượng Công an TX.Bến Cát đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện nhóm do Huy cầm đầu tụ tập ngay ở khu vực vòng xoay KCN Mỹ Phước 2 . Khi phát hiện lực lượng công an đến gần, một số người mang theo hung khí đã bỏ chạy. Ngay sau đó, công an đã bố trí, huy động lực lượng vây bắt được 11 người.