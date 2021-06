Bình Phước: 6 nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc trong nhà nghỉ bất chấp Covid-19

Ngày 1.6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tiến Thành bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ Phương Như thuộc (KP.1, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân về việc nhà nghỉ Phương Như do N.T.M.L. (27 tuổi, TP.Đồng Xoài) làm chủ có cho một số nam nữ thuê phòng “ bay lắc ”, sử dụng ma túy, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước, Công an P.Tiến Thành kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng bắt quả tang 6 nam, nữ thanh niên đang “bay lắc” trong phòng nghỉ số 3.