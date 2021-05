Bình Phước: Bắt khẩn cấp tên trộm điện thoại có sở thích 'sưu tầm' sim

Ngày 31.5, Công an TP.Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Chung (36 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản . Chung đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại trước đó, một số vụ đã được nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Lợi dụng chủ nhà nghỉ trưa, Chung lẻn vào trộm cắp tài sản ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30.5, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đồng Xoài nhận tin báo có người chạy xe máy ở P.Tân Phú có hành vi bất thường khi đi lại dò xét một số tiệm cà phê, quán cắt tóc gội đầu.

Lực lượng CSHS Công an TP.Đồng Xoài đã triển khai lực lượng truy tìm. Khi phát hiện người đàn ông này có ý định trộm cắp tài sản tại một cửa hàng gần QL14, thuộc KP.Phú Cường, P.Tân Phú, người dân hô hoán và vây bắt. Lúc này, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ người đàn ông đưa về cơ quan công an để làm việc.

Người này khai nhận tên Nguyễn Văn Chung (36 tuổi, quê Thái Bình). Khám xét nhanh trên người Chung, lực lượng công an tìm thấy 8 sim điện thoại các loại. Qua truy xét, lực lượng công an xác nhận được thông tin chủ thuê bao, trong đó có nhiều người đã trình báo mất điện thoại, tiền trong tháng 4 và tháng 5.

Chung đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm với 11 điện thoại các loại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bước đầu, Chung khai nhận đã thực hiện ít nhất 9 vụ trộm cắp tài sản với 11 điện thoại các loại, phần lớn là iPhone. Chung thường chạy xe máy qua các tuyến đường, sau đó vào các quán cà phê, tiệm điện thoại, tiệm cắt tóc gội đầu bên đường. Khi thấy nạn nhân không để ý hoặc đang nghỉ ngơi, Chung sẽ nhanh chóng tiếp cận, lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Một số vụ, Chung bị người dân phát hiện, truy bắt nhưng kịp trốn thoát. “Ngựa quen đường cũ”, Chung vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm điện thoại khác.