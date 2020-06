Bình Phước: Bác thông tin lan truyền 'cán bộ công an gây TNGT rồi bỏ chạy'

Ngày 10.6, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện thông tin về cán bộ "đang công tác tại công an tỉnh Bình Phước sáng ngày hôm nay chị đã tông xe vào một người dân, rồi sau đó cao chạy xa bay người dân truy đuổi theo và chụp đầu chị lại được...”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết vụ tai nạn được đề cập trên mạng xã hội Facebook đã xảy ra cách đây gần một tháng, chứ không phải trong sáng 10.6, và diễn biến hoàn toàn không đúng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12.5, đã được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đồng Xoài thụ lý, đang xác minh làm rõ.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12.5, chị Trịnh Thị Nga (43 tuổi, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô BS 93A - 157.05 lưu thông trên QL14 hướng từ TP.Đồng Xoài đi H.Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Khi qua đoạn ấp 2, xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, xe ô tô 93A - 157.05 bất ngờ xảy ra va quẹt với xe máy BS 20K1 - 528.35 do chị Tuyền (ngụ H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Do va quẹt nhẹ, chị Nga không biết nên đã tiếp tục điều khiển xe ô tô đi tiếp về hướng H.Chơn Thành.

Sau khi đi được khoảng 500 mét, có 2 thanh niên (không rõ lai lịch) điều khiển xe chạy từ phía sau lên ra hiệu dừng xe, chị Nga đã dừng xe và được 2 thanh niên thông báo xe chị có va chạm giao thông với xe máy phía sau.

Lúc này chị Nga mới biết sự việc. Vụ tai nạn đã khiến chị Tuyền bị chấn thương chân trái, cả xe máy và ô tô cùng bị trầy xước nhẹ. Nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do chị Nga điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài, liên quan đến các tài khoản Facebook đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh người công an nhân dân nói chung và Công an Bình Phước nói riêng, Công an TP.Đồng Xoài sẽ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.