Quảng Nam: Xe máy va chạm xe tải, hai người đàn ông tử vong

Chiều 10.6, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau vụ tai nạn ẢNH: NAM THỊNH

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày 10.6, xe tải BS 24N - 5321, do anh Trần Minh Quang (29 tuổi, trú xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên QL40B theo hướng từ H.Nam Trà My đi Kon Tum.

Khi đến thôn 3, xã Trà Don (H.Nam Trà My) thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 92H1 - 319.66, do anh Nguyễn Thành Vũ (24 tuổi, ở xã Trà Nam, H.Nam Trà My) điều khiển, chở theo sau là anh Hồ Văn Quỳnh (34 tuổi, ở cùng địa phương) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Vũ và anh Quỳnh tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Công an H.Nam Trà My có mặt khám nghiệm hiện trường để lấy thông tin, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện nguyên vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông tử vong đang được điều tra, làm rõ.