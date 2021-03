Bình Phước: Bảo vệ dân phố dũng cảm khống chế nghi phạm 'cầm súng đi lại trong khách sạn'

Vào lúc 1 giờ ngày 4.12.2020, nhận được tin báo từ người dân có người cầm một khẩu súng ngắn đi lại ở sảnh một khách sạn trên địa bàn P.Tân Bình (TP Đồng Xoài, Bình Phước) để thuê phòng, Công an P.Tân Bình và Ban bảo vệ dân phố ngay lập tức có mặt tại.

Sáng 4.3, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức trao giấy khen đột xuất và tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Bùi Thanh Việt vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trung tá Trương Tấn Hùng, Trưởng công an P.Tân Bình, chia sẻ: “Hành động của anh Việt rất đáng biểu dương khi đã bất chấp nguy hiểm, dũng cảm khống chế các đối tượng có vũ khí nguy hiểm. Việc khen thưởng cũng đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần quần chúng nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.