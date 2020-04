Bình Phước: Bắt đối tượng đào tường trốn trại sau 31 năm truy nã

Sáng 5.4, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tạm giữ Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm , huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tên thật là Nguyễn Bá Quang (59 tuổi, quê Bắc Giang). Quang là kẻ đã đào tường trốn trại giam giữ từ năm 1989 (cách đây 31 năm) khi đang thi hành án phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4.4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, Công an xã Đồng Tâm đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Quang (tên giả là Nguyễn Bá Vũ) tại ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Quang tại cơ quan công an Ảnh: Hoàng Giáp

Nguyễn Bá Quang đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi nơi giam giữ tại trại Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) khi đang bị giam giữ về tội trộm cắp tài sản, mức án phạt 12 năm tù cách đây 31 năm.