Bình Phước: Bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 13.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Hớn Quản (Bình Phước) cho biết vừa phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 7 người gồm 5 người nước ngoài chưa rõ quốc tịch và 2 người Việt để làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 12.4, người dân ấp An Tân, xã An Phú (H.Hớn Quản) phát hiện 2 xe taxi có dấu hiệu nghi vấn chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ẢNH: H.G

Nhận được tin báo, chính quyền xã An Phú chỉ đạo lực lượng công an đến hiện trường tiến hành kiểm tra hành chính các phương tiện. Thấy lực lượng chức năng, 2 tài xế điều khiển taxi bỏ chạy, tuy nhiên đã bị Công an xã An Phú cùng đội dân phòng chốt chặn, tạm dừng phương tiện.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe taxi đang chở 5 người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) cùng 2 tài xế là người Việt là Phan Hồng Khanh (33 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Quang Hòa (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Hiện vụ việc phát hiện, bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ ẢNH: H.G

