Truy vết, xét nghiệm thần tốc F1, F2 của 2 anh em nhiễm Covid-19

Việt Nam tham gia cơ chế phân phối vắc xin toàn cầu COVAX Thêm 4 BN Covid-19 trong cộng đồng Ngày 6.2, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia cơ chế phân phối vắc xin toàn cầu COVAX, và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách tiếp nhận vắc xin giai đoạn đầu tiên. Số lượng vắc xin dự kiến được tiếp nhận là từ 4,886 triệu liều đến 8,253 triệu liều, trong đó khoảng 25 - 35% số liều được cung cấp trong quý 1 và 65 - 75% trong quý 2 năm nay. Vắc xin được sử dụng trong đợt này do Công ty AstraZeneca (Anh) sản xuất. COVAX là một cơ chế được thiết lập bởi Tổ chức Y tế thế giới WHO ), Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), các nhà sản xuất vắc xin và các đối tác, để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin Covid-19 một cách công bằng và hiệu quả. WHO cũng phối hợp với các quốc gia trong việc đảm bảo nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm chủng trong giai đoạn đầu, khi vắc xin chưa đủ cung ứng cho toàn dân. Các nhóm đối tượng ưu tiên là: cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền nhằm bảo vệ các nhóm đối tượng này. Văn phòng WHO tại Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc xây dựng kế hoạch quốc gia về tiêm chủng vắc xin Covid-19. Một liều tiêm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam dự kiến có giá bao nhiêu? Cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới, là các BN thứ 1977 - 1981 tại Việt Nam. Trong đó, có 4 ca mắc tại cộng đồng ở Bắc Ninh (1 ca), TP.HCM (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 1 ca nhập cảnh, cách ly ngay tại Long An. Trong ngày 6.2, có 3 ca mắc Covid-19 điều trị tại BV dã chiến số 2 Hải Dương được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.981 BN Covid-19, trong đó 1.091 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ổ dịch tại TP.Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh) đến nay, có 398 ca mắc trong cộng đồng tại 12 tỉnh, TP: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Hòa Bình, Bắc Ninh, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Giang, Điện Biên và Hà Giang. Hiện 83.104 người được theo dõi sức khỏe cách ly y tế phòng dịch Covid-19. Liên Châu - H.Yên