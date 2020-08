Bình Phước: Bắt khẩn cấp chủ quán cà phê chòi môi giới mại dâm

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 27.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài, Công an xã Tiến Hưng, bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ H.H thuộc xã Tiến Hưng. Qua kiểm tra đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ này.

Làm việc với lực lượng công an, những người này khai nhận trước đó tại quán “Cà phê 037” ấp 3, xã Tiến Hưng, 2 khách mua dâm vào đây uống nước và đề nghị mua dâm với 2 nữ tiếp viên tại đây thì được đồng ý với giá 400.000 đồng/người/lượt.

Sau đó một nữ tiếp viên quán vào báo với chủ quán là Hoàng Thị Sáu và được sự đồng ý của chủ quán. Cả 4 người tìm đến nhà nghỉ H.H để thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bắt quả tang.

Ngoài hoạt động mại dâm, các tiếp viên ở quán “Cà phê 037” còn thực hiện hành vi mát xa kích dục. Mỗi lần bán dâm giá 400.000 đồng, gái bán dâm được 200.000 đồng, chủ quán “Cà phê 037” lấy tiền môi giới 200.000 đồng. Còn tiếp viên mát xa kích dục cho khách với giá 200.000 đồng, tiếp viên chỉ được 50.000 đồng, chủ quán “Cà phê 037” Hoàng Thị Sáu lấy đến 150.000 đồng.