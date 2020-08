Giả danh cán bộ Cục Báo chí tặng hoa Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Tối 26.8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc một người giả danh cán bộ Cục Báo chí (Bộ TT-TT) và sử dụng thẻ nhà báo giả đến chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8) vừa qua.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 19.8, Trịnh Ngọc Tuyên (36 tuổi, ngụ xã Hoằng Hợp, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mang theo lẵng hoa có dòng chữ "Cục Báo chí chúc mừng" đến gặp đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để tặng hoa chúc mừng nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân

Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với Tuyên để làm rõ hành vi giả danh cán bộ Cục Báo chí Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Khi đến, Tuyên giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Cục Báo chí thuộc Bộ TT-TT. Trong quá trình tặng hoa, có chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, anh này đã đăng tải hình ảnh cảnh bắt tay, tặng hoa Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trên trang facebook cá nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa lý giải, với sự tôn trọng, hiếu khách, nên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Cục Báo chí.

Sau khi hình ảnh Tuyên tặng hoa đăng tải trên facebook, nhiều người đã nghi ngờ có sự bất minh trong vụ việc này nên phản ánh với Bộ TT-TT và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở TT-TT Thanh Hóa xác minh, làm rõ vụ việc.

Thẻ nhà báo giả mà Tuyên sử dụng Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Khi được mời đến trụ sở làm việc, Tuyên đã thừa nhận không phải cán bộ của Cục Báo chí, cũng không công tác tại cơ quan báo chí nào. Việc đến tặng hoa với tư cách cán bộ Cục Báo chí là giả danh.

Không những thế, trong quá trình làm việc, Tuyên có xuất trình thẻ nhà báo ghi thông tin, hình ảnh của mình nhưng khi Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh thì đó là thẻ nhà báo giả

Tuyên khai báo mục đích của việc giả danh cán bộ Cục Báo chí và dùng thẻ nhà báo giả nhằm “đánh bóng tên tuổi”. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở TT-TT Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ để có biện pháp xử lý đối với người này.