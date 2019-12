Nghi phạm giả danh Phó cục trưởng Bộ Công an đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo

Trước đó, năm 2017, ông P.T.H (56 tuổi, ngụ Kiên Giang) thông qua bạn bè quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an phía nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM. Sau đó, Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án khu biệt thự này. Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Hà soạn hợp đồng thi công để cho ông H. và vợ là bà N.K.T ký và nói do Hà là công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. ký. Sau đó ông H. chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản với số tiền 1,9 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền, ông H. không liên lạc được với Hà…

Vụ thứ 3 là tháng 7.2018, anh T.D.T (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) nhờ Hà xin vào biên chế trong công an nhân dân (CAND).

Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà...

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục CAND mang quân hàm đại tá , bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng. Hà giới thiệu là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác nên ghé Công an H.Châu Thành A thăm anh em. Qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an H.Châu Thành A báo vụ việc về công an tỉnh. Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an H.Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu để xác minh và phát hiện Hà không công tác trong ngành công an nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự.