Giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người nghiện

Ngày 25.12, liên quan đến vụ giả danh công an, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Ngọc Tú (27 tuổi, trú xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản"

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.12, một người nghiện ma túy trú H.Cư Kuin (Đắk Lắk) đến khu vực tượng đài Mậu Thân tại TDP8, P.Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) chuẩn bị chích ma túy thì Tú tiếp cận, xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu người này phải đưa 2 triệu đồng, nếu không sẽ bắt đưa đi cai nghiện.

Lúc này, người nghiện ma túy không đủ tiền nên Tú khống chế, áp giải đến cây ATM rút tiền để đưa đủ.

Nhận được tố cáo, Công an P.Tân Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột triển khai truy xét, xác minh. Đến ngày 24.12, công an bắt được Tú.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận cách đây khoảng một tháng, Tú bỏ nhà ở H.Ea Kar lên TP.Buôn Ma Thuột sống lang thang.

Chiều ngày 21.12, Tú đến khu vực tượng đài Mậu Thân thì phát hiện một người đang chuẩn bị chích ma túy nên giả danh công an để đe dọa, cưỡng đoạt người này lấy tiền tiêu xài. Ngoài số tiền chiếm đoạt 1,9 triệu đồng, Tú còn lấy của nạn nhân một điện thoại bán được 500.000 đồng.