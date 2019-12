Tước danh hiệu CAND, bắt thiếu úy công an phường cưỡng đoạt tài sản

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ngày 20.12,2019, Công an Q.Bình Thạnh đã có Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh, cán bộ Công an P.17, Q.Bình Thạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản của C.H.Đ (quê An Giang) ngày 17.12.2019 tại Q.Bình Thạnh.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.HCM cũng ký quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh.

Được biết, Phạm Thái Vinh mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An về Công an P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM được 1 năm nay.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ đối với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (là bảo vệ dân phố P.17, Q.Bình Thạnh) về hành vi " Cưỡng đoạt tài sản " theo Điều 170 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Trước đó, theo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, khoảng 21 giờ 30 ngày 17.12.2019, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ Q.Bình Thạnh về Q.1 thì bị sáu người mặc thường phục chạy trên 3 xe máy ép vào lề đường. Một người trong số đó rút ra thẻ màu đỏ xưng là Công an P.17 yêu cầu kiểm tra hành chính vì nghi đua xe rồi đưa Đ. về trụ sở Công an P.17 để làm việc.

Phát hiện trong cặp của Đ. có một con dao 4 cm, 2 người trong tổ công tác giữ Đ., dọa phạt 10-15 triệu đồng vì tàng trữ hung khí trái phép rồi đề nghị Đ. để lại xe máy và cầm các tài sản về để cầm đủ 10 triệu đồng và yêu cầu đưa số tiền nói trên vào đúng 11 giờ ngày hôm sau. Sau đó, 2 người này yêu cầu Đ. viết giấy mua bán xe cho một trong hai người tên là Nguyễn Hoàng Minh.

Chiều 18.12, Vinh hẹn Đ. để lấy xe cùng giấy tờ xe, giấy bán xe thì chỉ có ông Minh chạy xe ra. Khi ông Minh vừa yêu cầu Đ. đi theo mình thì bị tổ công tác của Thanh tra Công an TP.HCM ập đến mời về công an phường làm việc.