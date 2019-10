Giả danh phóng viên, cưỡng đoạt tài sản các cơ sở y tế

Ngày 31.10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới bắt quả tang, tạm giữ Nguyễn Hữu Nhất, nghi can giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Hữu Nhất bị bắt quả tang cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: C.T.V Ảnh: C.T.V Nguyễn Hữu Nhất bị bắt quả tang cưỡng đoạt tài sản