Bình Phước: Bắt quả tang 7 người sử dụng ma túy, 'bay lắc' trong căn nhà thuê

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Đồng kiểm tra một căn nhà thuê tại KP1, P.Tân Đồng (TP.Đồng Xoài) qua đó phát hiện có 7 thanh niên (gồm 4 nam và 3 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy, “bay, lắc” trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Loa, đèn laser, máy chiếu nhóm sử dụng để "bay lắc" HOÀNG GIÁP

7 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy gồm: L.A.T. (26 tuổi), N.T.H. (20 tuổi), T.V.T. (25 tuổi), L.T.T.H. (21 tuổi), L.Y.K.T. (17 tuổi), T.T.T. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài) và Đ.T.D. (24 tuổi, ngụ H.Hớn Quản, Bình Phước).

Một số vật dụng trong căn phòng như loa, đèn laser, máy chiếu mà nhóm sử dụng để "bay lắc" cũng được công an đưa về cơ quan để làm rõ vụ việc. Qua test nhanh, cả 7 người đều dương tính với chất ma túy.

Cả 7 người đều dương tính với chất ma túy HOÀNG GIÁP

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận căn nhà trên do vợ chồng Đ.T.D VÀ T.T.T thuê để ở. Lợi dụng đêm khuya, cả nhóm đã rủ nhau tụ tập sử dụng ma túy tại đây thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục làm rõ vụ 7 người sử dụng ma túy, "bay lắc" trong căn nhà thuê.