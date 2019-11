Bình Phước: Cháy lớn tại chợ Phước Long trong đêm, 40 sạp hàng bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 12.11, một số người dân phát hiện có khói và lửa bốc ra từ khu vực nhà lồng thuộc chợ Phước Long nên đã nhanh chóng điện báo 114.

Trong khi chờ lực lượng PCCC - CHCN Công an tỉnh Bình Phước đến cứu hộ, hàng chục chiến sỹ công an thuộc P.Thác Mơ, TX.Phước Long đã đến hiện trường hỗ trợ người dân, các tiểu thương nỗ lực khống chế ngọn lửa. Nhưng do ngọn lửa quá lớn, bao trùm cả một khu vực rộng nên các phương tiện chữa cháy tại chỗ không thể dập tắt đám cháy.