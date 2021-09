Bình Phước: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong khu nội trú công nhân

Trưa 16.9, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của anh L.B.D (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú tại xã Tân Hưng, H.Đồng Phú, Bình Phước) trong khu nội trú công nhân.

Theo thông tin ban đầu, anh L.B.D. làm công nhân cạo mủ và sống chung như vợ chồng với chị H.Y.R (18 tuổi, ở khu nội trú công nhân của nông trường Tân Hưng, thuộc xã Tân Hưng, H.Đồng Phú).

Rạng sáng cùng ngày, chị R. đánh thức anh D. dậy để đi cạo mủ cao su nhưng không thấy anh D. trả lời. Đến gần kiểm tra, chị R. tá hỏa khi phát hiện anh D. đã tử vong từ lúc nào.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú và Công an xã Tân Hưng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo lời khai của một số nhân chứng, vào tối 15.9, anh D. có tổ chức ăn cơm, uống bia cùng một số công nhân khác. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đến rạng sáng ngày 16.9, chị R. phát hiện anh D. tử vong.

Hiện vụ người đàn ông tử vong trong khu nội trú công nhân đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.