Khám nghiệm hiện trường vụ núi Thị Vải bị băm nát, bao gồm cả rừng phòng hộ

m2 đất rừng phòng hộ. Ngày 24.6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết khu vực núi Thị Vải bị băm nát có khoảng 17.000đất rừng phòng hộ.

Bàng hoàng hàng chục ngàn mét vuông đất trên núi Thị Vải bị băm nát

Đất rừng phòng hộ trên núi bị băm nát mà lực lượng chức năng không hay biết ? Ảnh: Nguyễn Long

“Ngay sau khi lực lượng chức năng đo vẽ, xác định diện tích đất khu vực núi Thị Vải bị san hạ cho thấy có khoảng 17.000 m2 thuộc đất rừng phòng hộ, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra để khởi tố vụ án phá rừng. Riêng phần đất trên núi Thị Vải mà đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân thì giao các cơ quan chuyên môn xử lý về hành vi sử dụng đất sai mục đích…”, ông Nguyễn Văn Thắm cho biết thêm.

Phòng TNMT TX.Phú Mỹ xác định khu vực đất núi bị san hạ Ảnh: Nguyễn Long

Cùng ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cũng đã hoàn tất việc khám nghiện hiện trường núi Thị Vải bị băm nát có liên quan đến đất rừng phòng hộ.

Trước đó, tại cuộc họp do UBND TX.Phú Mỹ tổ chức để nghe các phòng, chuyên môn báo cáo về việc núi Thị Vải bị băm nát, đại diện công an thị xã cho biết đã xác định được người san ủi, băm nát núi Thị Vải. Đại diện Công an TX.Phú Mỹ cũng khẳng định nếu phát hiện có việc lấn đất rừng phòng hộ để san ủi sẽ khởi tố vụ án ngay.

Như Thanh Niên thông tin, có khoảng 40.000 m2 đất trên núi Thị Vải bị băm nát. Hiện trường trơ trọi toàn là đá, không còn một cây xanh. Khu vực núi bị phá nát cao hơn mực nước biển vài trăm mét. Từ đây có thể nhìn thấy một phần trung tâm TX.Phú Mỹ.

Hàng ngàn viên đá chẻ thành phẩm trên khu vực núi bị san hạ Ảnh: Nguyễn Long

Một người dân cho biết khu đất trên núi bị san hạ trên dưới 1 năm qua. Hàng ngày, công nhân vào chẻ đá, xe cuốc cào xới đất tạo mặt bằng, người khác thì cưa cây… nhưng chính quyền địa phương không hay biết.

Giữa tháng 6.2021, khi lực lượng chức năng phát hiện núi Thị Vải bị băm nát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nguồn gốc đất.

Một cây rừng bị cưa hạ đã khô nằm từ nhiều tháng qua Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 24.6, theo báo cáo của UBND TX.Phú Mỹ có hơn 31.000 m2 đất trên núi Thị Vải bị san hạ, chẻ đá, trong đó có khoảng 17.000 m2 thuộc đất rừng phòng hộ.