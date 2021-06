Lăng kính bạn đọc: Núi Thị Vải bị băm nát, chính quyền ở đâu ?

Tương tự, BĐ Manh Ngo thất vọng: "Cả một trái núi chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, như đang bị cạo trọc mà chính quyền địa phương bảo không biết gì?".

"Hồi mình còn nhỏ núi Thị Vải, núi ông Trịnh còn xanh ươm. Khoảng mấy năm gần đây đi từ Sài Gòn về nhìn từ xa mấy cây số cũng thấy ngọn núi trở nên cằn cỗi y như đồi trọc, nhìn mà nao lòng. Ngày ngày xe ben, xe ủi khai thác đá đi qua lại mù trời công khai chứ có lén lút đâu. Không thể hiểu chính quyền ở đây quản lý kiểu gì?", BĐ Trúc My thắc mắc.

"Dân mới chở xi măng về tính xây sửa nhà thôi là chính quyền biết, còn phá núi như vậy mà chính quyền không biết thì thiệt là tài", BĐ Cậu Ba ý kiến.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, vì vậy cơ quan công an cần vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân , đơn vị vi phạm, đồng thời truy cứu trách nhiệm những người liên quan để xảy ra tình trạng này. "Mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ này và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm. Hơn nữa, với diện tích đất núi bị tàn phá như vậy cho thấy tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. Vậy là do chính quyền sở tại quản lý thiếu chặt chẽ, yếu kém hay do kẻ xấu tinh vi?", BĐ Thanh Long ý kiến.