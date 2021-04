Bình Phước: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong lô cao su

Chiều 3.4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an H.Hớn Quản đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi, ngụ TT.Tân Khai, H.Hớn Quản). Nạn nhân được xác định tử vong vào trưa cùng ngày trong lô cao su.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, ông Nguyễn Trung Tính (37 tuổi) vào lô cao su của nhà mình tại KP.6, TT.Tân Khai để tìm ông Nguyễn Văn Thành (người được ông Tính thuê giữ vườn), tuy nhiên không thấy ông Thành đâu.

Gọi nhiều lần không thấy ai trả lời, ông Tính đi xung quanh vườn kiểm tra thì giật mình phát hiện ông Thành đang nằm bất động dưới đất, trong lô cao su. Đến gần kiểm tra, ông Tính tá hỏa khi phát hiện ông Thành đã tử vong từ lúc nào không biết.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Hớn Quản và Công an TT.Tân Khai có mặt phong tỏa hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong lô cao su, cách căn nhà giữa rẫy khoảng 10 mét, tư thế nằm ngửa.