Công an điều tra vụ bảo vệ dân phố đánh đập 2 thiếu niên

Sáng 2.4, Quận ủy Q.10 (TP.HCM) tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan sau khi xác định clip bảo vệ dân phố đánh đập dã man 2 thiếu niên xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.14, Q.10).

Phẫn nộ bảo vệ dân phố đấm, đá liên tiếp 2 thiếu niên

Theo báo cáo của UBND P.14, sự việc xảy ra vào đêm 31.3. Vào thời điểm trên, Tổ bảo vệ dân phố (BVDP) của phường đang làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố thì nghe tiếng tri hô của bảo vệ nhà trường có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa N.P.H.T và N.D.T.A (cùng 14 tuổi, ngụ Q.10) vào phòng giám thị của trường này để chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tại đây, BVDP tên T.Q.H đã dùng chân, tay đánh, đấm túi bụi 2 thiếu niên. Sự việc chỉ dừng lại khi 2 thiếu niên ôm mặt xin tha và những người xung quanh can ngăn. Vụ việc được một người quay clip với độ dài hơn 1 phút, sau đó đăng tải lên mạng xã hội ngày 1.4 khiến cộng đồng mạng bức xúc về hành động côn đồ của BVDP.

Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên: Đã đình chỉ công tác 4 người

Ngày 2.4, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, xác nhận lúc 21 giờ 40 ngày 1.4 Khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện đã tiếp nhận 2 thiếu niên bị bạo hành nói trên. N.P.H.T lúc vào viện tỉnh, than đau vùng thái dương phải, không ói, không co giật, không yếu liệt, không sưng nề phần mềm da đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu, cho giảm đau. Còn N.D.T.A than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh… Chẩn đoán chấn thương đầu, cổ và được xử trí cho thuốc giảm đau. Chiều 2.4, sức khỏe 2 bệnh nhân ổn và đã xuất viện.

Sau khi vụ việc được phát giác, Công an P.14 đã làm việc với những người liên quan. Trong đó, N.P.H.T và N.D.T.A (có người giám hộ) từng là học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10), đã bỏ học từ tháng 2.2021. Cả hai thừa nhận đã từng đột nhập trường để trộm tài sản. Trao đổi với PV Thanh Niên, một bảo vệ Trường THCS Nguyễn Văn Tố cho biết khuya 31.3, trong lúc trực thì phát hiện nhóm thiếu niên có ý định lẻn vào trường, sau đó bị tổ BVDP bắt và đưa vào phòng giám thị, rồi xảy ra sự việc trên.

Đại diện UBND Q.10 thông tin với báo chí về vụ 2 thiếu niên bị BVDP đánh đập

Đề nghị xử lý cả người chứng kiến, quay clip

Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND Q.10, cho hay đây là một sự việc rất đáng tiếc, có trách nhiệm của các bên như nhà trường, BVDP và cần phải làm rõ để xử lý nghiêm . Sau khi xảy ra sự việc, UBND P.14 đã đình chỉ công tác đối với 4 BVDP trong nhóm để giải trình, kiểm điểm. Công an Q.10 giao Đội điều tra tổng hợp tiếp nhận và điều tra, làm rõ hành vi của BVDP.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 2.4, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM gửi công văn khẩn đề nghị UBND Q.10 can thiệp, hỗ trợ, xử lý. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, đánh giá đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe của nạn nhân là trẻ em. Ông Sơn đề nghị UBND Q.10 khẩn trương chỉ đạo Công an quận, Phòng GD-ĐT, UBND P.14, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Tố và các cơ quan chức năng liên quan xác minh thông tin, phối hợp xử lý đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em. Ông Sơn nhấn mạnh, cần xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ, những người chứng kiến trẻ em bị đánh và cả người quay clip. Phòng LĐ-TB-XH Q.10 cập nhật thông tin quá trình can thiệp, hỗ trợ, kết quả xử lý về Sở trước ngày 8.4 để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM và Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH).

Chiều 2.4, Văn phòng UBND TP.HCM phát đi thông báo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến vụ việc. Theo đó, ông Đức yêu cầu Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Công an TP.HCM, UBND Q.10 và đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin, xử lý theo quy định đối với hành vi BVDP đánh 2 thiếu niên; báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM trước 10.4.