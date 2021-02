Vụ côn đồ xông vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man: Nạn nhân gãy sống mũi, trật khớp ngón tay

Ông Bửu cũng cho biết Công an H.Tháp Mười đang khẩn trương điều tra, xử lý sớm vụ việc.

Báo cáo của Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết 3 học sinh lớp 11 và 12 của các Trường THPT Tháp Mười và Trường THPT Đốc Binh Kiều (thuộc địa bàn H.Tháp Mười) là nạn nhân bị nhóm côn đồ bắt, hành hung.

Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22.2, trong giờ tan học có 1 nhóm 8 - 10 người lạ (không phải học sinh của trường) đã xông vào Trường THPT Đốc Binh Kiều rượt đánh, bắt 2 học sinh của trường. Một nhóm khoảng 4 người rượt bắt em N.H.B (học sinh lớp 12) lên xe), còn một nhóm khoảng 5 người khác rượt bắt em Đ.M.T. (học chung lớp với B.).

Ở phía ngoài cổng trường, còn có em L.H.P. (cũng là học sinh lớp 12 của trường) cũng bị bắt lên xe. Tuy nhiên, nhóm này bắt em P. đi được vài chục mét thì bỏ lại, không chở đi nữa.

Khi xảy ra sự việc, bảo vệ và giáo viên Trường THPT Đốc Binh Kiều can ngăn nhưng không được, do đối tượng bên ngoài hung hăng, có hung khí . Nhà trường gọi báo công an xã, công an xã có đến, nhưng nhóm côn đồ và các em học sinh bị bắt đi theo đã rời khỏi trường. Công an đã lấy lời khai giáo viên và phối hợp công an huyện để xử lý.