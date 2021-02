Vụ xông vào trường, bắt học sinh, đánh dập dã man: Hé lộ nguyên nhân

Chiều 24.2, đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan vụ 3 học sinh hai Trường THPT Tháp Mười và Trường THPT Đốc Binh Kiều bị hành hung phải nhập viện điều trị, Công an H.Tháp Mười đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra và đã làm việc với một số đối tượng trong hai nhóm tham gia hành hung học sinh để xử lý theo quy định.

Mâu thuẫn khi uống cà phê

Đại tá Thương cho biết, nguyên nhân bước đầu là do học sinh L.V.K (học lớp 11CB9, hệ giáo dục thường xuyên tại Trường THPT Tháp Mười) tham gia kết bạn với nhóm thanh thiếu niên 17-20 tuổi (đã bỏ học) ngụ khu vực xã Đốc Binh Kiều.

Trước ngày xảy ra sự việc, nhóm của học sinh L.V.K. đã đánh nhóm thanh niên ở TT.Mỹ An của Lê Hữu Thẳng (thường gọi Lê Thẳng, 18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười) vì xích mích với nhau khi uống cà phê.

Trường THPT Đốc Binh Kiều không có hàng rào nên dễ bị người bên ngoài xâm nhập vào trường Ảnh: Trần Ngọc

Vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 22.2, một thanh niên trong nhóm của Lê Hữu Thẳng phát hiện học sinh L.V.K. đang đi ở khu vực khóm 2, TT.Mỹ An, nên thông báo cho 3 thanh niên khác đến và nhóm 4 người "đánh hội đồng" K.

Do bị đánh nên K. cũng dùng nón bảo hiểm chống trả lại. Kết quả, K. bị xây xát, đồng thời bị vết thương vùng bụng do một đối tượng trong nhóm của Thẳng gây nên, nhưng chưa xác định người gây thương tích là ai và hung khí là gì.

Giữ bạn của đối thủ để gây sức ép

Sau khi nghe K. bị đánh, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày nhóm bạn của K., gồm khoảng 8 người ở xã Đốc Binh Kiều đến Trường THPT Đốc Binh Kiều tìm nhóm bạn chơi chung với Lê Hữu Thẳng, trong đó có 2 học sinh: Đ.M.T và N.H.B (học sinh lớp 12CB5 Trường Đốc Binh Kiều) để buộc Thẳng ra mặt.

Nhóm thanh niên này đã đưa B. và T. đi, rồi dùng điện thoại của B. gọi điện thoại cho Thẳng yêu cầu nhóm của Thẳng đến để “xử” lại. Do nhóm của Thẳng không đến giải quyết nên nhóm của K. đã đánh B. và T. Sau đó, các học sinh bị hành hung được đưa đến bệnh viện khám và điều trị.

Công an H.Tháp Mười cho biết, đến đầu giờ chiều ngày 24.2, Công an H.Tháp Mười đã mời làm việc được 5/8 đối tượng của nhóm của học sinh L.V.K tham gia đánh 2 học sinh B. và T. và đã lấy lời khai với: Nguyễn Quốc An, Lâm Minh Kiệt (cùng 17 tuổi, cùng ngụ xã Tân Kiều, H.Tháp Mười), Đào Nhật Hào (19 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, H.Tháp Mười) và đang xử lý, truy tìm các đối tượng khác.

Riêng nhóm của Lê Văn Thẳng tham gia đánh em L.V.K, Công an đã làm việc với Lê Văn Thẳng (18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười) và tiếp tục làm việc với các đối tượng còn lại.

Công an H.Tháp Mười thông tin, K. (học sinh lớp 11 trường THPT Tháp Mười bị nhóm của Thẳng đánh - PV) ngụ tỉnh Long An qua Đồng Tháp học. K. thường xuyên bỏ học không xin phép, không lý do. Trong học kỳ 1 vừa rồi K. đã bỏ luôn việc thi học kỳ. Riêng 2 học sinh của Trường THPT Đốc Binh Kiều bị hành hung là B. và T., sức học trung bình, yếu. Gần đây có hiện tượng tụ tập với một số thanh thiếu niên ngoài xã hội nên nhà trường mời gia đình đến để làm việc. Đại tá Nguyễn Văn Thương cho biết: “Hai nhóm thanh niên trên đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc uống nước, không có hiện tượng lập băng nhóm và bắt cóc đánh đập... Chúng tôi đang làm việc, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự đối tượng nào thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Còn đối với các học sinh bị đánh trong trường học hoặc ở trong trường đánh người thì sẽ xem xét và thông báo với nhà trường để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Đối với những thanh niên bên ngoài đã nghỉ học trong 2 nhóm đánh nhau, Công an huyện sẽ làm việc với địa phương để mời gia đình để xử lý theo quy định và thông báo với địa phương để quản lý".