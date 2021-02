Bị can chém 3 người chết, 4 người bị thương ở Hòa Bình dương tính ma túy

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết 5 người bị thương ở Hòa Bình , trưa 24.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) dương tính với chất ma túy.