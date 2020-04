Bình Phước: Dùng dao tấn công lực lượng kiểm dịch Covid-19, lãnh 12 tháng tù

Ngày 24.4, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Trường An (29 tuổi, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ninh, khoảng 15 giờ ngày 10.4, An điều khiển xe mô tô BS 93T3 - 3750 lưu thông qua chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid 19 thuộc ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Các lực lượng đã ra hiệu lệnh dừng và nhắc nhở, sau đó An tiếp tục điều khiển xe đi về và vào nhà một người bạn để uống bia.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, An lấy 1 con dao, điều khiển xe máy quay lại chốt chặn kiểm dịch Covid-19 . Lúc này có thêm một số người bạn chạy theo An và kêu An về uống bia tiếp nhưng An không nghe.

Khi thấy An cùng vài người bạn không đeo khẩu trang, anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an xã Lộc An đã đi đến nhắc nhở. Lúc này An rút dao từ túi quần đâm anh Phong nhưng anh Phong né được đồng thời lực lượng trong chốt kiểm dịch cản An lại. An bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó.