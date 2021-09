Bình Phước: Giãn cách xã hội ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố...).

Xác định mục tiêu thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong thời gian 14 ngày. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bao gồm: thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân; triển khai hiệu quả các biện pháp về y tế như xét nghiệm , điều trị, tiêm chủng ; đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội; tuyên truyền, vận động và huy động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch.