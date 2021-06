Bình Phước: Khởi tố 2 tài xế chở 5 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 22.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phan Hồng Khanh (33 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) và Lê Quang Hòa, (37 tuổi, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Trước đó, (ngày 13.4) Phan Hồng Khanh và Lê Quang Hòa lái 2 xe ô tô BS 51G-312.93 và 510-257.90 đi về hướng biên giới . Khi qua ấp An Tân, xã An Phú (H.Hớn Quản), người dân phát hiện nghi vấn chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên trình báo cơ quan công an.

Lực lượng công an chặn, bắt giữ 2 xe ô tô do Khanh và Hòa chở 5 người Trung Quốc trước đó ẢNH: H.G

Ngay sau đó, Công an H.Hớn Quân phối hợp với Công an xã An Phú tổ chức chốt chặn để kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ 2 tài xế người Việt là Phan Hồng Khanh và Lê Quang Hòa cùng 5 người Trung Quốc trên 2 ô tô. Tất cả đều không có hộ chiếu, chỉ có thẻ căn cước công dân có chữ Trung Quốc , có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Hà Nam, Quý Châu và Phúc Kiến (Trung Quốc).

Khanh và Hòa khai đã nhận chở 5 người Trung Quốc này từ TP.HCM lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước với giá 1,5 triệu đồng/1 người. Khi đến khu vực áp xã An Phú, H.Hớn Quản thị bị phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hồng Khanh và Lê Quang Hòa về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để xử lý theo quy định.