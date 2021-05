Bình Phước: Mua hơn 55 gam ma túy, lãnh án 6 năm tù

Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy, khoảng 12 giờ ngày 5.3.2020, Mẫn mua ma túy của người tên Linh (không rõ nhân thân, lai lịch) 55,137 gam ma túy các loại như methamphetamine, ketamine, MDMA với giá 18 triệu đồng. Sau đó, Mẫn mang số ma túy về khách sạn Ban Mai (TP.Đồng Xoài) chia thành từng túi nhỏ.

Đến 9 giờ 30 ngày 6.3.2020, công an nhận được tin báo của người dân về nghi vấn có đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn Ban Mai. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tân Phú kiểm tra, tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật là số ma túy Mẫn vừa mua trước đó.