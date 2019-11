Công an tỉnh Bình Phước triệt phá 32 vụ tín dụng đen

Ngày 7.11, tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 11.2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho hay: Từ tháng 12.2018 đến nay, Công an toàn tỉnh triệt phá được 32 vụ - 48 đối tượng liên quan đến tín dụng đen