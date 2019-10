Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ở Bình Phước

Ngày 10.10, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Tuân (29 tuổi), Trần Ngọc Khương (30 tuổi), Đỗ Đức Thiệp (27 tuổi) và Trần Văn Sơn (29 tuổi, cùng ngụ Thái Bình) để điều tra hành vi " cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, tối 26.9, Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang Khương và T.Đ.K (34 tuổi, ngụ Thái Bình) đang nhận tiền gốc và lãi của người vay trong một quán cà phê tại P.Tân Thiện (TP.Đồng Xoài), thu giữ 2 hợp đồng vay tiền cùng 25 triệu đồng. Khương và K. khai nhận cùng hoạt động cho vay còn có Tuân, Thiệp và Sơn nên công an tiến hành bắt giữ. Nhóm này khai nhận thường cho khách hàng vay lấy lãi từ 7.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tức lãi 20 - 30%/tháng. Tuy nhiên, qua tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, có nhiều giao dịch nhóm này cho vay tính lãi tới 15.000 đồng/triệu đồng/ngày.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Duyên (53 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Trần Văn Ngọ (41 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng . Ngày 5.10, Công an TX.Dĩ An bắt quả tang Ngọ và Duyên thu tiền lãi của một người dân trên địa bàn. Ngọ và Duyên khai đã cho người này vay 300 triệu đồng, cứ 10 ngày trả lãi một lần với lãi suất gần 40%/tháng. Trong khi đó, nạn nhân khai đã vay 300 triệu đồng từ tháng 3.2019 đến nay đã trả được 418 triệu đồng tiền lãi và tiền gốc vẫn còn nợ.