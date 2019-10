Bắt 2 nghi can cho vay nặng lãi gần 40% một tháng

Trước đó, ngày 5.10, các trinh sát hình sự Công an TX.Dĩ An bắt quả tang Trần Văn Ngọ (41 tuổi, ngụ Hà Nội) và Đỗ Văn Duyên (53 tuổi, ngụ Hải Phòng) đang thu tiền lãi của một người dân ở TX.Dĩ An, thu giữ 1 giấy hẹn trả nợ và 10 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra ban đầu, Ngọ và Duyên đã cho vay số tiền 300 triệu đồng , cứ 10 ngày phải trả lãi một lần với lãi suất gần 40%/tháng

Nghi can Duyên bị bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân khai với công an đã vay 300 triệu đồng của Duyên, Ngọ từ tháng 3.2019 đến nay đã trả được 418 triệu đồng tiền lãi và tiền gốc vẫn đang còn nợ.

Công an TX.Dĩ An thông báo người nào từ là nạn nhân của Duyên, Ngọ khẩn trương đến cơ quan công an cung cấp thông tin, phối hợp điều tra về hành vi cho vay nặng lãi của hai nghi can này.