Bình Phước triệt phá nhóm tín dụng đen liên tỉnh

Ngày 9.10, đại diện lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết: Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố 4 bị can liên quan đến tín dụng đen: Trần Đức Tuân (29 tuổi), Trần Ngọc Khương (30 tuổi), Đỗ Đức Thiệp (27 tuổi), Trần Văn Sơn (29 tuổi; cùng quê H.Thái Thụy, Thái Bình và tạm trú tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ”.