Quảng Ngãi triệt phá hàng loạt băng nhóm 'tín dụng đen'

Ngày 8.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết hơn một năm qua các lực lượng của công an tỉnh đã phá trên 12 băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”; điều tra , làm rõ 17 vụ với 45 nghi phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và phát tờ rơi, danh thiếp quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”.

Qua đó, công an các cấp đã khởi tố 8 vụ với 13 bị can về các tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; củng cố hồ sơ , tài liệu, xử lý 6 vụ với 24 nghi phạm có hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; gọi răn đe, giáo dục 156 lượt trường hợp hoạt động “ tín dụng đen ” của 9 công ty đầu tư tài chính và hoạt động riêng lẻ; 154 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có biểu hiện cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.