Công an TP.HCM quyết tâm chặt đứt 'vòi bạch tuộc' tín dụng đen

Trước thực trạng trên, thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM), cho hay Công an TP.HCM cùng với Bộ Công an gần đây lập nhiều chuyên án, tăng cường truy quét tội phạm tín dụng đen và cho vay nặng lãi từ vụ lớn đến những vụ nhỏ. Công an TP.HCM cũng thường xuyên hướng dẫn công an ở cơ sở có đối sách xử lý phù hợp, kể cả khi đối tượng tín dụng đen dùng nhiều thủ đoạn để lách luật.