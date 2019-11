Tìm cách thoát 'vòi bạch tuộc' tín dụng đen

Ngày 5.11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ VN TP.HCM tổ chức hội nghị nhận diện và giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn “tín dụng đen” ở TP.HCM, với sự tham dự của gần 300 đại biểu.

Tại hội nghị, thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho hay năm 2018 Công an TP có khảo sát về tình hình tín dụng đen , cho vay nặng lãi ở TP. Theo đó, trong vòng 10 tháng đầu năm 2018, có tới hơn 600 vụ tạt mắm tôm và sơn liên quan cho vay nặng lãi , trong đó chỉ riêng Q.Tân Phú có tới hơn 500 vụ.

“Số liệu này cho thấy ảnh hưởng xấu của cho vay nặng lãi đến đời sống người dân kinh hoàng đến mức nào. Hiện số vụ tín dụng đen, cho vay nặng lãi giảm so với trước nhưng vẫn còn rất nhiều. Điển hình và mới đây nhất là vụ phở Hòa ở đường Pasteur, Q.3”, thượng tá Ngọc nói.

Thượng tá Ngọc cho biết thủ đoạn của tín dụng đen ngày càng tinh vi, tìm mọi cách để lách luật và xóa dấu vết khi cơ quan công an vào cuộc. Chiêu thức mà các nhóm cho vay nặng lãi thường dùng là mở công ty có pháp nhân thương mại và cho “con nợ” vay bằng “hợp đồng giả cách”. Tức khi có nhu cầu vay, công ty này sẽ làm hợp đồng mua xe và cho “con nợ” thuê lại. Hằng tháng “con nợ” sẽ trả tiền gốc và lãi để qua mặt cơ quan chức năng.

“Đối với những khoản vay qua mạng, ban đầu người vay có xu hướng không trả vì nghĩ mọi giao dịch đều qua mạng, không gặp ai. Nhưng họ đã lầm bởi khi vay, chủ nợ tìm cách lấy hết danh bạ điện thoại của con nợ. Nếu người vay không trả, chủ nợ sẽ cho người điện thoại khủng bố con nợ đến khi nào trả hết mới thôi”, thượng tá Ngọc nói và cho biết Công an TP từng phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành triệt phá mạng lưới tín dụng đen kiểu này với quy mô cho vay lên tới 60.000 khách hàng.