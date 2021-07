Bình Phước: Ngang nhiên kéo đàn em đi cưỡng đoạt tài sản, bị tạm giữ hình sự

Ngày 6.7, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) , cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 7 nghi phạm liên quan đến vụ “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra vào chiều ngày 4.7 tại một kho phế liệu thuộc KP.Tân Trà 2, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài.

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Đinh Văn Anh (thường gọi là Hổ, 31 tuổi); Nguyễn Minh Vẹn (31 tuổi); Nguyễn Ngọc Phương Duy (25 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú); Trị Sang Lộc (20 tuổi); Đoàn Đào Nhân (23 tuổi); Đỗ Trọng Huy (19 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài, cùng tỉnh Bình Phước); Cao Hoàng Ngọc Bích, (29 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM).

Tài sản máy móc các đối tượng chuyển lên xe tải, chuẩn bị chở đi ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4.7, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tân Bình phối hợp bắt quả tang nhóm nghi phạm trên đang dùng vũ lực đe dọa anh Nguyễn Lê Lâm, chủ một nhà kho phế liệu tại KP.Tân Trà 2 để chiếm đoạt nhiều tài sản trong kho, đưa lên 3 xe tải chở đi. Thời điểm này, lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời một xe tải đang di chuyển khỏi kho phế liệu.

Ngay sau đó, lực lượng công an lập biên bản, đưa nhóm người nói trên cùng tang vật về trụ sở công an làm việc. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đang " đòi nợ thuê " cho Cao Hoàng Ngọc Bích. Nghi phạm cầm đầu nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản được xác định là Đinh Văn Anh. Do 1 người trong nhóm của Đinh Văn Anh từ TP.HCM về Bình Phước, lực lượng y tế địa phương đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại kho hàng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 7 nghi phạm cùng một số công nhân, bốc xếp. Kết quả tất cả đều âm tính với Covid-19

Ngay trong chiều tối cùng ngày (4.7), Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP.Đồng Xoài khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Anh tại ấp Cầu Rạt (xã Tân Phước, H.Đồng Phú). Khi các lực lượng thực hiện khám xét, người thân trong gia đình và Đinh Văn Anh đã chống đối quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ… Qua khám xét, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến cho vay và đòi nợ thuê và một số hung khí nguy hiểm.

Nghi phạm Cao Hoàng Ngọc Bích ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Thượng tá Ngô Thanh Hòa đề nghị những ai từng là bị hại trong các vụ việc có liên quan đến Đinh Văn Anh và đồng bọn trong thời gian qua cần đến Công an TP.Đồng Xoài khai báo để được giúp đỡ.

Vụ việc 7 nghi phạm tham gia cưỡng đoạt tài sản đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.