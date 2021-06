Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản

Sáng 26.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết công an vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Mã Khắc Hoàng (32 tuổi, ở xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dùng hung khí đặc biệt nguy hiểm để cưỡng đoạt tài sản

Theo hồ sơ của công an, cuối tháng 1.2021, Hoàng cùng một nghi can khác (chưa xác định họ tên, địa chỉ) mang hung khí gồm súng tự chế , kiếm đến nhà ông Q. (ở ấp 3, xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai) yêu cầu ông Q. đưa 3 triệu đồng.

Lúc này, giữa Hoàng và ông Q. đã xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau, Hoàng bất ngờ dùng hung khí đe dọa ông Q. nếu không đưa tiền sẽ bị đâm. Quá hoảng sợ và để đảm bảo an toàn tính mạng, người nhà ông Q. đưa cho Hoàng 1 triệu đồng.

Hôm sau, sợ Hoàng tiếp tục kéo đến nhà đe dọa nên người nhà ông Q. đưa tiếp cho Hoàng thêm 2 triệu đồng. Sau đó, gia đình ông Q. làm đơn trình báo công an địa phương.

Súng, kiếm tự chế công an thu giữ tại nơi ở của Hoàng ẢNH: HẢI LINH

Qua quá trình điều tra xác định Hoàng là nghi phạm cưỡng đoạt tiền của gia đình ông Q. Do đó, chiều 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai tiến hành bắt giữ khẩn cấp Hoàng. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm.

Qua khám xét lực lượng công an thu giữ: 1 khẩu súng tự chế, 2 cây kiếm, 1 hộp đạn chứa 32 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại.