Bắt khẩn cấp 7 trong 9 nghi phạm liên quan đến vụ 2 công an hy sinh

Theo thượng tá Mẫn, việc bắt khẩn cấp 7 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, nhóm 9 thanh niên này trong tối 2.4 đã có hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà. Người dân đã gọi điện báo công an nhóm này có dấu hiệu đua xe, cướp giật. Hai chiến sĩ công an Q.Sơn Trà nhận được chỉ đạo của Công an TP.Đà Nẵng đã truy đuổi, ngăn chặn và bị tai nạn hy sinh.

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh (cùng trú quận CẩmLệ). Riêng đối với 2 nghi phạm còn lại đã được gia đình bảo lãnh, vì hai thiếu niên này chưa đủ 16 tuổi.

Hiện trường vụ việc khiến 2 công an hy sinh HUY ĐẠT