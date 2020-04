Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 68 đã khỏi bệnh, xuất viện tại Đà Nẵng

Trước đó, ông M.Y được ghi nhận là ca mắc Covid-19 thứ 68 tại Việt Nam, và là bệnh nhân thứ 4, trong số 6 bệnh nhân mắc Covid-19 mà Đà Nẵng ghi nhận, điều trị đến thời điểm hiện tại.

Từ ngày 11.2, ông M.Y. xuất cảnh đi qua nhiều quốc gia có người mắc Covid-19. Trưa 14.3, ông M.Y. đi từ Singapore về đến TP.Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng , ông M.Y. được cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an và được xác định dương tính Covid-19 vào ngày 18.3, sau đó được chuyển sang theo dõi điều trị tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng.