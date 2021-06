Xưng là cán bộ 'Viện nghiên cứu Thanh tra và phòng chống tham nhũng' để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nông Cống (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Thiều Văn Sơn (34 tuổi, ngụ xã Đông Văn, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an H.Nông Cống nhận được tin báo của ông L.V.H (50 tuổi, ngụ thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, H.Nông Cống; Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn xã Hoàng Giang) về việc ngày 26.5, ông bị Thiều Văn Sơn đến gặp, yêu cầu cung cấp hồ sơ về doanh nghiệp, và ép viết bài tuyên truyền, quảng cáo, nhưng ông không đồng ý.

Khi gặp ông H., Thiều Văn Sơn tự xưng là cán bộ truyền thông của Viện Nghiên cứu Thanh tra và phòng chống tham nhũng và yêu cầu ông H. chi tiền để viết bài tuyên truyền.

Đến hơn 9 giờ ngày 27.5, Sơn đã dùng điện thoại nhắn tin yêu cầu ông H. phải đưa số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ viết bài nói xấu doanh nghiệp

Khoảng 9 giờ ngày 29.5, khi Sơn đến văn phòng công ty (ở xã Hoàng Giang) gặp ông H. và đang nhận số tiền 15 triệu đồng từ ông H. thì bị lực lượng công an H.Nông Cống ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi giả danh cán bộ truyền thông của Viện Nghiên cứu Thanh tra và phòng chống tham nhũng để đi cưỡng đoạt tài sản

Không chỉ có vụ án trên, tháng 7.2020, Sơn đến UBND H.Thạch Thành (Thanh Hóa) và một số doanh nghiệp trên địa bàn H.Thạch Thành, giả danh là cán bộ truyền thông để đe dọa, vòi tiền.