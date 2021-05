Hà Tĩnh: Khởi tố 2 nghi phạm cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Ngày 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 45 triệu đồng của doanh nghiệp để gỡ bài đăng trên tạp chí điện tử, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Bảo Trung (32 tuổi, ngụ tại P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) và Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), thời gian gần đây, Trung thu thập thông tin viết bài có nội dung phản ánh liên quan đến chất lượng công trình đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua TT.Lộc Hà (H.Lộc Hà) của một công ty xây dựng có trụ sở ở TP.Hà Tĩnh đang thi công.

Khoảng 18 giờ 45 ngày 8.5, ông P.Đ.T, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty thi công đường, đã hẹn gặp Trung tại một khách sạn trên địa bàn TP.Hà Tĩnh để giao số tiền theo yêu cầu.

Tại khách sạn, Trung từ chối nhận tiền nhưng sau khi lên xe ô tô của mình, nghi phạm này đã gọi ông T. cùng lên xe. Khi lên xe, ông T. đặt phong bì tiền ở phía bên phải cạnh cần số rồi xuống xe.

Khi Trung lái xe đi được một đoạn thì bị Công an H.Lộc Hà phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một phong bì, bên trong có 45 triệu đồng, một điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

Phản hồi về vụ việc này, Ban Biên tập Tạp chí điện tử TTV cho hay đã chấm dứt hợp đồng lao động (vị trí phóng viên) đối với Đinh Bảo Trung từ ngày 2.4.2021. Còn về bài viết “Hà Tĩnh: Đường cứu hộ cứu nạn hơn 60 tỉ đồng sử dụng vật liệu kém chất lượng?”, là do phóng viên của tạp chí này tại tỉnh Hà Tĩnh thực hiện. Ban Biên tập Tạp chí điện tử TTV không có chủ trương liên hệ với doanh nghiệp để gỡ bài viết phản ánh trên

Tiến hành mở rộng điều tra, Công an H.Lộc Hà xác định Khánh có liên quan đến vụ việc cưỡng đoạt tiền doanh của nghiệp nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung và Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án sau đó được Công an H.Lộc Hà bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý.