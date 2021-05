Hà Tĩnh: Bắt quả tang nghi phạm cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Ngày 9.5, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt quả tang một nghi phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn.