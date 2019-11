Bắt quả tang 2 'nhà báo' cưỡng đoạt tài sản

Công an tỉnh Gia Lai ngày 25.11 cho biết đã bắt quả tang và tạm giữ 2 đối tượng gồm phóng viên Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, quê Thái Nguyên) và cộng tác viên Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, quê Nghệ An), cùng của tạp chí Môi trường và xã hội, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cả hai bị bắt quả tang vào khoảng 8 giờ ngày 24.11 khi đang nhận số tiền 5 triệu đồng của anh N.V.N tại một quán cà phê ở xã Ia Yok, H.Ia Grai (Gia Lai). Anh N. là chủ lò than ở xã Ia Yok. Trước đó, Dũng và Hoài đã đến gặp một số chủ lò than trên địa bàn H.Ia Grai, xưng là nhà báo và cho rằng hoạt động của các lò than trên vi phạm các quy định về môi trường và buộc các chủ lò đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo phản ánh.