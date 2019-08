Điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm Giang '36'

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 12.6, tại quán Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm ông Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 8 người khác, với nhóm của Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) và những người đi cùng là trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự; trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai), đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa). Vụ ẩu đả làm Hiền bị xây xát, ông Hải bị thương ở đầu, may 13 mũi. Sau đó, nhóm cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Giang “36” đến đuổi theo chặn lại, đồng thời cùng một số thanh niên khác vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe ô tô. Nhóm của Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động rất đông lực lượng ra hiện trường và mất gần 2 giờ mới xử lý xong. Qua điều tra Công an TP.Biên Hoà khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương, Giang ‘36’ cùng hai đàn em Nguyễn Duy Kỷ, tức Tuấn ‘nhóc’ (30 tuổi, ngụ Đồng Nai), Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với trung tá Đinh Tú Anh và trung tá Nguyễn Quang Trường, Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác 30 ngày để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm. Hiện hai cán bộ này đã đi làm trở lại.