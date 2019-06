Nhóm xăm trổ 'vây nhốt' cảnh sát trong ô tô: Tạm đình chỉ công tác 2 cảnh sát

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đến nay Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Ngô Đình Giang (Giang “36”), 33 tuổi, ngụ P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Giang đã có một tiền án, bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Những người còn lại là: Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn nhóc), 30 tuổi, ngụ P.An Bình (TP.Biên Hòa). Kỷ có một tiền án, bị TAND TP.Biên Hòa tuyên 6 tháng 11 ngày tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản; Mai Văn Căn (29 tuổi), ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa và Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 12.6, tại quán Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm ông Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 8 người khác chưa rõ lai lịch, với nhóm của Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) và những người đi cùng (trung tá Đinh Tú Anh; trung tá Nguyễn Quang Trường; đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa). Vụ ẩu đả làm Hiền, Hải bị xây xát. Sau đó, nhóm cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Giang “36” đến đuổi theo chặn lại, đồng thời cùng một số thanh niên xăm trổ khác vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe. Nhóm của Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động rất đông lực lượng ra hiện trường, và gần hai giờ sau mới xử lý được vụ việc. Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 16.6, ông Lương thừa nhận gọi Giang “36” đến nhưng ông không chỉ đạo Giang chặn xe hay xì hơi bánh ô tô. Ông Lương còn tố nhóm cảnh sát vào phòng mình chốt cửa và ra tay trước, đánh tét đầu ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) phải may 13 mũi.

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt những người có liên quan khác; đồng thời, phối hợp Viện KSND TP.Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.