Gia Lai: Tống tiền các chủ lò than, bị bắt thì trình thẻ 'phóng viên'

Ngày 25.11, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, trú Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, trú Nghệ An) để điều tra về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản ”. Theo đại tá Tám, khi bị bắt giữ, Dũng trình thẻ phóng viên của tạp chí M., còn Hoài cũng trình thẻ cộng tác viên của tạp chí này.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 24.11, khi 2 người này nhận 5 triệu đồng của anh N.T.T (34 tuổi, trú thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, H.Ia Grai) thì bị Công an H.Ia Grai bắt quả tang.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 10.2019, cả hai đến H.Ia Grai tìm gặp các chủ lò than , xưng là nhà báo, đe dọa sẽ viết về các lò than “gây ô nhiễm môi trường” và nói các chủ lò than đưa tiền sẽ được bỏ qua.