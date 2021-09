Bình Phước: Nửa đêm đột nhập nhà phụ nữ vắng chồng cướp tài sản

Ngày 29.9, Công an H.Lộc Ninh ( Bình Phước ) đang tạm giữ Nguyễn Xuân Hòa (25 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, H.Lộc Ninh) để điều tra hành vi uy hiếp, dọa giết và lấy cắp tài sản người dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 28.9, Công an xã Lộc Thuận nhận được tin báo của chị T.H.L.T. (ngụ xã Lộc Thuận) về việc có nam thanh niên nửa đêm đột nhập, uy hiếp, dọa giết, cướp tài sản.

Theo đó, khuya 27.9, chị T. cùng con gái 7 tuổi đang ngủ trong nhà thì có người đàn ông lạ mặt đột nhập, tới giường nơi 2 mẹ con đang ngủ khống chế, dọa giết nếu la lên.

Do sợ hãi nên chị T. không dám kêu la và van xin kẻ đột nhập tha cho 2 mẹ con. Sợ con gái thức giấc, chị T. nói kẻ lạ mặt ra nhà sau. Khi gần đến cửa sau, lợi dụng lúc kẻ đột nhập sơ hở, chị T. đẩy mạnh làm cả hai cùng ngã xuống nền nhà. Sau một hồi giằng co, chị T. yếu sức và bị kẻ đột nhập đánh mạnh vào mặt, tiếp tục bị đe dọa.

CÔNG AN CUNG CẤP

Chị T. tiếp tục cầu xin kẻ đột nhập buông tha và nói muốn lấy gì thì lấy nhưng đừng làm hại 2 mẹ con. Nghe vậy, nghi phạm đã buông chị T. ra và yêu cầu đưa điện thoại và tiền. Sau khi lấy được 1 điện thoại di động và 500.000 đồng, nghi phạm đã bỏ đi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác định được nghi can vụ việc là Nguyễn Xuân Hòa và bắt được nghi can này sau khoảng 10 giờ điều tra , truy xét.