Tây Ninh: Điều tra các đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 29.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh , cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh để làm rõ đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo đó, ngày 29.9, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang điều tra làm rõ đường dây tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Thông tin bước đầu xác định, tối 28.9, tại khu vực giáp biên giới thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, Công an xã Phước Vinh phối hợp với Công an xã Thành Long và Công an H.Châu Thành ngăn chặn, bắt giữ 16 người đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.